شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. وليد فواز يُعادى أحمد العوضى فى "حق عرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان وليد فواز تصوير مشاهده فى مسلسل "حق عرب" مع الفنان أحمد العوضى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث يجسد فواز شخصية جديدة ومختلفة تماماً من ناحية الشكل والمضمون، ويظهر بدور ند لأحمد العوضى ويدخل فى صراعات كبيرة معه، وننشر صورة من أحد المشاهد التى تجمع وليد فواز مع أحمد العوضى.

وليد فواز مع أحمد العوضى فى حق عرب

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

وفى سياق متصل، يصور وليد أيضاً مسلسل "ألف ليلة وليلة" المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، والعمل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، هنادى مهنى، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وعدد آخر من الفنانين والعمل تأليف أنور عبد المغيب وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

ويعرض لوليد فواز حالياً مسلسل "بين السطور" على قناة ON، والعمل مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، على الطيب، دنيا المصرى، ليلى عز العرب، أيمن عزب وعدد آخر من الفنانين.