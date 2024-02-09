ممثل مصري يكشف عن نجاته من الموت بأعجوبة بعد دخوله بغيبوبة

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ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري مصطفى حشيش عن نجاته من الموت بأعجوبة وإنقاذه في اللحظات الأخيرة، ذاكراً تفاصيل تعرضه لأزمة صحية أدت إلى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة ودخوله في غيبوبة خلال الأيام العديدة الماضية.
وقال الممثل المصري مصطفى حشيش أنه تناول جرعة زائدة من الأنسولين، وهي كانت السبب في دخوله في غيبوبة، قائلاً: "دخلت في غيبوبة سكر، لكن ربّنا ستر ولحقوني الحمد لله، أنا مريض سكر وتناولت جرعة زائدة من الأنسولين فدخلت في غيبوبة، وفوراً اتنقلت للمستشفى، وأسعفوني والحمد لله حالياً حالتي أفضل وخرجت من المستشفى".
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