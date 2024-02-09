محمد رمضان يرد على إتهامات تجاهله فلسـ طين في أغنيته الجديدة "عربي"

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان المصري محمد رمضان للإنتقادات والإتهامات بعد إطلاق أغنيته الجديدة "عربي" ، بخصوص أنه لم يذكر إسم فلسـ طين، ليرد في فيديو نشره عبر حسابه، وقال فيه: "رديت على بعض تعليقاتكم على أغنية عربي على قناتي وبرد في فيديو للشباب اللي بيقولوا إني مقولتش فلسـ طيني، لا طبعا قولت فلسـ طيني بقول مصر نور عيني عراقي فلسـ طيني بلادنا كتير سامحوني".



وتابع محمد رمضان: "أنا قولت بلادنا كتير سامحوني كمان لأن في بعض الدول مقدرتش أقولها ودول بيربطنا بيها عروبة وقارة واحدة ودم واحد منهم موريتانيا وجرز القمر والصومال وجيبوتي ولكن باقي الدول قولتها ومبسوط إني جمعتهم في أغنية واحدة ومبسوط بوجودي مع فيوتشر ومبسوط بوجودي مع مساري".