تكوين فرق العمل ضمن لقاءات ملتقى "أهل مصر" بالوادي الجديد

ياسر رشاد - القاهرة -

شهدت سينما هيبس بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، آخر لقاءات البرنامج التدريبي "إعداد القادة والكوادر النسائية" ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر للفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، والمقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

اهل مصر

جاء ذلك فى حضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، ود. دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي لملتقى أهل مصر الـ15 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة.

الدكتور على حسن على

استكمل الدكتور على حسن على، الحاصل على الدكتورة والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا، البرنامج التدريبي بمحاضرة عن "طرق وبناء فرق العمل الجماعي" طارحاً عدة اسئلة عن كيفية تكوين فريق عمل، وكم من الوقت تحتاج لإقامة فريق عمل؟ وما عناصر فريقك الريادي الذي ممكن ان تعتمد عليه؟

وقال إنه في ظل التطور السريع للأعمال وكذلك طبيعة الوظائف ذاتها وتعقدها، أصبح من المستحيل أن تجد وظيفة واحدة يمكن أن ينهيها شخص واحد بنفس الفعالية والجودة التي يمكن أن يقوم بها فريق؛ فالوظائف أصبحت متخصصة للغاية ، ومعها تعددت الأقسام والعلاقات التي تربط بين الوظائف وبعضها البعض، لذلك كان واجب على القائد الفعال تكوين فريق عمل جماعي بحرفية ونجاح للنهوض بالكيان واحراز الامتياز في شتى الاقسام.

واشار الى ان العمل يُعرّف بكونه مجموعة من الجهود التي يقوم بها الشخص من أجل تحقيق منفعة شخصية أو مهنية ، وتتنوع اشكاله ما بين العمل المهنى الذي يخدم مؤسسة أو نشاط معين، أو العمل الخدمي الذي يخدم المجتمع أو أشخاص آخرين بدون تحقيق أي منفعة ذاتية. وعندما يتم تشكيل فريق لأداء عمل معينًا أى كان نوعه، فهنا يمكن تسميتهم بفريق العمل.

واوضح ان خطوات بناء فريق العمل الجماعي تتضمن التالى :

1. اختيار الموظفين بعناية.. حيث ان ما يحدد جودة فرق العمل، هو جودة مجموع أجزائها. لكن في الحقيقة لا يتمتع جميع القادة بالمهارة اللازمة في إجراء مقابلات التوظيف.

وأضاف انه يوجد عاملان ضروريان لتحسين نتائج مقابلات التوظيف، اولهما إجراء مقابلات توظيف تشتمل على ثلاثة مقابلات على الأقل.

والثانى طرح أسئلة مفتوحة للكشف عن المهارات والكفاءات وطرائق السلوك.

2. وضع توجهات واضحة لموظفيك الجدد: فيجب أن يكون ذلك عبارةً عن إجراءات عملية وليس مجرد درس يُلقى على مسامعهم. لذا خطط للقيام بعملية توجيهية تستمر على مدى شهرين، تُشعر بها الأعضاء الجدد في الفريق بأنَّه مُرحّب بهم وتُعَلِّمُهم مسؤولياتهم الوظيفية، وتُعَرِّفُهم على بقية أعضاء الفريق. وابذل جهوداً حثيثة لجعلهم ينسجمون في العمل بسرعة بعد التعاقد معهم.

3. الاهتمام بعقد اجتماعات لأعضاء فريق العمل: فاجتماعات الفِرَق هي ما يوجد روح التضامن والانتماء بين أعضائها، وتبث الحماس وبعث الافكار من سائر الموظفين.

4. صياغة بيان نظم العمل: تصيغ العديد من المنظمات بياناتِ مَهَمَّةٍ، بيد أنها غالباً ما تكون عامةً جداً ، وبعيدةً كُلَّ البعد عن أو بيانات رؤيةٍ تُبيّن رسالتها والغرض من إنشائها العمل اليومي للموظفين.

لذا ضع في حسبانك إنشاء بيان مَهَمَّةٍ، أو بيان رؤية يوضح الغاية الرئيسة من عمل الفريق، ويكون متوافقاً مع بياني المهمة والرؤية اللتين وضعتهما الشركة لنفسها.

5. وضع أهداف يعمل الفريق بموجبها: إحدى أفضل الطرق لتعزيز ارتباط أعضاء الفريق بعضهم ببعض، هي وضع أهداف يعمل الفريق على تحقيقها. وهذا لا يتناقض مع وجود أهداف فردية لكل عضو منهم، ولكن يجب أن يمتلكوا أيضاً أهدافاً مشتركة يعملون على تحقيقها، بحيث يتم رصدها وقياسها والتواصل بشأنها على مدار العام.

6. إقرار مبادئ توجيهية لفريق العمل الواحد: ادع أعضاء الفريق لعقد اجتماع، ودعهم يناقشون ويقررون كيف سيعملون سويّة.

7 . تأكد من أنه لا يوجد أي نوع من حواجز السلطة بينك وبين جميع افراد الفريق: حيث إن كل مشروع جديد يبدأ بموارد محدودة، فسيكون على الفريق التعامل مع الحواجز الحقيقية . والحواجز المتصورة، والحواجز العرضية.

8 : تحفيز الفريق لهدف وواقع مشترك: يمكن لفريق العمل بناء مشروع ناجح فقط إذا كان لأعضاء هذا الفريق عقل منفتح قادر على تقبل رؤيتك لتغيير العالم.

الطاقة التي تستخدمها لحماية نفسك لا يمكن أن تستخدم في نفس الوقت لبناء الاتصالات اللازمة للفريق لتحقيق النجاح.

وكشف الدكتور على حسن عن طرق قيادة فريق عمل جماعي وهى

1 - الإصغاء إلى الموظفين : فأصحاب العمل الناجحون لا يخبرون موظفيهم بكيفية حل المشاكل، بل يسألونهم عن الحلول. إن الإصغاء إلى الموظفين طريقة فعالة للتعامل مع المشاكل بصورة أفضل، لأنه يجعل من الأمر مسؤولية جماعية، وليس مسؤولية فريق القيادة فحسب.

2- كن على استعداد للتعلم وتطوير مهاراتك: القادة الناجحون على استعداد دائم للتعلم وتطوير أفكارهم والاطلاع على كل ما هو جديد في كتابه "إعادة التعلم. فتخلّ عن النجاح السابق لتحقيق نتائج رائعة".

و يؤكد خبراء إدارة الأعمال أن القادة العصريين يعتمدون نموذج التكيف والتعلم المستمر لابتكار طرق جديدة وتحسين جودة العمل في شركاتهم.

3- تشجيع الموهوبين : مهم أن يكون لديك الأشخاص المناسبون في فريقك القادرون على إضافة تألقهم إلى المشروع القائم بالكيان في مجال تخصصهم ويشجع على التعاون المشترك بشكل أفضل عندما يكون لدى أعضاء الفريق مجموعة مهارات تكميلية مطلوبة لإكمال المشروع على الوجه الامثل.

4. تقديم هدف واضح للمهم: يعد القائد لأعضاء الفريق بشكل مشترك بيان بغرض . تعاونهم ويحددون قواعد المشاركة التي تشمل الأهداف والأدوار والمسؤوليات والمخرجات التواصل حول كيفية اتخاذ القرارات وتحقيق الاهداف.

5 - المساواة بين سائر الموظفين: تحليك بالعدل والمساواه في مؤسستك او شركتك بين موظفيك، يجعلك تضمن ولاءهم وحبهم ورضاهم بالعمل في المؤسسه . والحرص علي عدم التمييز بين الافراد الا بالعمل والخلق.

6 - تحديد وقت معين لكل هدف: يجب علي القائد وضع وقت معين حسب كل مهمه . والعمل علي اتمام الانجاز في الوقت المحدد لعدم الوقوع في شرنقة ضيق الوقت، والتي تعد من اسباب فشل القيادة الادارية.

وفى نهاية اللقاء قدمت الدكتورة دينا هويدي، الشكر الجزيل الى الدكتور على حسن الذى اثرى الملتقى ببرنامج تدريبي مميز.

ويستضيف الملتقى 143 سيدة وفتاة من محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان"، بجانب سيدات وفتيات الأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 12 فبراير الحالي. ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.