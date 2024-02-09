عمرو مصطفى يطرح أغنية سايبك .. قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان عمرو مصطفى، لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان سايبك، خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

وروج عمرو مصطفى، للأغنية من خلال نشر البرومو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقلًا:" ترقبوا أغنية سَايبَك على قناتي الرسمية وجميع المنصات قريبًا.. 2024.

https://www.instagram.com/reel/C3IjpE2ipee/?igsh=aWw4NzZja2w3eDgz

وتقول كلمات أغنية سايبك:

أنا طول ما أنت بتتعذب

أنا سايبك ولسه هتعاني.. صعب تنساني

علشان تحرم تبقى توجع قلبي من تاني

الجدير بالذكر أن عمرو مصطفى يعكف خلال الفترة الحالية على تحضير العديد من الأغاني التي سيطرحها قريبًا تباعًا، وحرص على التنوع في الألوان الموسيقية واستخدام أحدث الأساليب.

وكان عمرو مصطفى طرح آخيرًا، أغنية بعنوان “يا دايرة”، وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة، وحصلت على المركز الخامس في الأكثر مشاهدة، وهي من كلمات أحمد علي موسى، ألحان عمر مصطفى، توزيع:تيكو.

وتقول كلماتها "يا دايرة كل يوم تصغر يا دنيا قاسية بتغير انا اللي فهمت متأخر انا غلطان غريبه الدنيا وعجيبه انا بتجازى ع الطيبة كإن خلاص بقت عيبة تكون انسان يبان وجعي وانا بحكيه في مواويللي ودمعة حزينة بتونسني طول ليلي وبسأل روحي لية مكمل واية باقيلي وقلبي يروح لناس مشيت وجرحوني خسرت الدنيا علشانهم وخسروني فاكرهم بس مش عارف لية نسيوني".

أغنية عمرو مصطفى الجديدة "سيبوه"

كان قد طرح عمرو مصطفى حديثًا أغنية سيبوه، التي سجلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع:إسلام الأزرق.

وتقول كلماتها "بقالي .. ليالي خلاص مبقاش يجي فـ بالي ناديته .. رماني ولما نسيته جالي راجعلي يقول ياريته ما راح بعيد قولوله ياريت ياريت كانت تفيد سيبوه يفكر في زمان سيبوه يقول انا ندمان سيبوه كمان مرة يقول سيبوه يقول مرة كمان .. نصيبه .. اسيبه يموت مـن جرحه قدامي ما ياما .. اذاني وماسمعش لكلامي عايزني ارجع كأنه فراق مجاش سيبوه يحلم ماهو الحلم ببلاش ".