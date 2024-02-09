شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن تضامن صناعه مع القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بمعبد الأقصر، حيث أقيم حفل الافتتاح بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، والدكتور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، والنجم محمود حميدة، رئيس شرف المهرجان، وسفيري المملكة المغربية ودولة مالي وعدد من النجوم والمخرجين والمنتجين من مصر والدول العربية والأفريقية.

وفي بداية الحفل تم تقديم فقرة عن فلسطين من أشعار الشاعر الكبير فؤاد حداد من أداء الفنانة آية حميدة.

وخلال كلمته قال السيناريست سيد فؤاد رئيس ومؤسس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: "إن المهرجان يعلن تضامن كل صناعه مع القضية الفلسطينية، كما ندين ونرفض ممارسات الكيان الصهيوني من مجازر في قطاع غزة شكلاً وموضوعاً".

وأضاف "فؤاد": "أرى أننا نجحنا في إقامة الدورة رقم 13 برغم كل الظروف والتحديات التى واجهتنا، ولذلك أشكر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لمساعدته بدعم لوجيستي وأدبي للمهرجان، وأشكر كذلك كل الجهات الشرطية، وأشكر كل داعم للمهرجان وكل أشقائنا من 32 دولة أفريقية، وأقول لكل أهالي الأقصر، إن المهرجان يعرض أفلامه في سيدي أبو الحجاج وقصر الثقافة وفندق جولي فيل مجانا، وأنا سعيد جدا بخروج هذه الدورة للنور وسعيد بالأسماء المكرمة هذا العام".

ويقام مهرجان الأقصر خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير الحالي تحت شعار "أفريقيا بكل الألوان".