شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يحتفل بـ عيد الحب بحفل غنائي في الإمارات 16 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم سامو زين حفلاً غنائيًا في دبى بدولة الإمارات بمناسبة عيد الحب، يوم الجمعة 16 فبراير الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها الرومانسية احتفالاً بهذه المناسبة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

طرح النجم ساموزين أحدث أغانيه بطريقة الفيديو كليب بعنوان "دى حبيبتى"، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبرى، مكس وماستر عمر العزبى.

الكليب تم تصويره في اليونان على مدار يومين، مع المخرج شريف فرانسيس، وعن الأغنية يقول ساموزين، إنها من الأغانى القريبة إلى قلبه، حيث تتواجد معه منذ 3 سنوات، وكان ينتظر الوقت المناسب لتسجيلها وتصويرها فيديو كليب، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور ومتابعيه.

ويستعد ساموزين للعودة إلى عالم السينما خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد فترة غياب طويلة بلغت 17 عاما، حيث قدم فيلم "90 دقيقة"، عام 2006، وشاركه بطولته غادة عبد الرازق وزينة وحجاج عبد العظيم وأحمد هارون وآخرون، وأخرجه إسماعيل فاروق.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله.