لن تتعرفوا إليه.. الكشف عن بوستر طارق لطفي في مسلسل “العتاولة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الصفحة الرسمية لمنصة شاهد على “إنستغرام”، بوسترات مسلسل “العتاولة” لأحمد السقا وطارق لطفي، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم .

وكان ظهور طارق لطفي على البوستر الخاص به للمسلسل صادماً للجمهور، حيث ظهر حليق الرأس تمامًا وبشارب، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها بهذه الإطلالة في أي عمل يقدمه.

يُذكر أن مسلسل “العتاولة”، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين أحمد السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة فستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

وكان طارق لطفي قد كشف عن طبيعة الدور الذي يجسده في المسلسل خلال تصريحات له ببرنامج “et بالعربي”، قائلاً إن طبيعة دوره مختلفة تمامًا وإن العمل مزيج ما بين الدراما والأكشن والطابع الاجتماعي.