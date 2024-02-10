محمد رمضان في مرمى الإنتقادات مجدداً.. تجاهل اسم فلسطين في أغنيته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان، على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو قصيرًا، رد من خلاله على الانتقادات التي طالته الساعات الماضية حول تجاهله لاسم فلسطين في كليبه الجديد “عربي”.

وقال محمد رمضان، في مقطع الفيديو، إنه ذكر اسم فلسطين في الكليب، وقال: “أنا قولت مصر نور عيني.. عراقي فلسطيني.. بلادنا كتير.. سامحوني.. عشان أنا مش هقدر أذكر كل البلاد العربية زي جزر القمر وموريتانيا والصومال”.

وكان رمضان قد طرح كليب أغنية “عربي”، وهي تريو عالمي يجمعه للمرة الأولى مع الرابر الأميركي الشهير فيوتشر Future والمغني العالمي Massari مساري.

وتعد أغنية عربي أول تريو غنائي يجمع بين النجوم الثلاثة العالميين في كليب واحد تم تصويره في شيكاغو وميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إدارة المخرج Juan Felipe Velasquez، من إنتاج يونيفرسال أرابيك ميوزيك.

وتأتي هذه الأغنية العالمية وسط انتعاشة فنية يعيشها محمد رمضان حاليًا، تزامنا مع مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، كما سيلتقي الجمهور أيضًا في حفل الختام، بجانب اختياره رسميًا ليكون سفيرًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إضافة إلى تعاقده مع Salxco أسرع شركات إدارة الأعمال للنجوم العالميين نموًا على مستوى العالم.