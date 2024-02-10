لقاء الخميسي تثير الجدل بسروالها الغريب

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ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية لقاء الخميسي الجدل من خلال فيديو انتشر لها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت لقاء في الفيديو، بجينز باللون الازرق الفاتح بدت كأنها ارتدته بطريقة خاطئة، ونسقت معه توب باللون الأبيض.
وتركت لقاء شعرها منسدلاً واعتمدت ماكياجاً أبرزت فيه شفافها بأحمر الشفاه باللون الأحمر.
وانهالت التعليقات من قبل المتابعين والتي سخرت من سروال لقاء الخميسي.
وكانت قد أطلت لقاء الخميسي على الجمهور مؤخراً من داخل الصالة الرياضية من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها وهي تمارس التمارين الرياضية وتستعرض رشاقتها، فمن المعروف أنها تثابر على ممارسة الرياضة والإهتمام بجسمها وصحتها.
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