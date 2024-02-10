ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني رولان مهنا أغنيته الجديدة باللهجة اللبنانية بعنوان "مخنوق" من ألحانه وكلمات بشير خوري وتوزيع Koko B.

وجاء فيديو كليب الأغنية من اخراج سيرج الهليّل.

وإنها ليست الأغنية الأولى لرولان فقد أطلق سابقاً العديد من الأغنيات بنيها أغنية بعنوان "باللهجة العسكرية"، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب.

الاغنية من كلمات وألحان أحمد الهريسي، أما التوزيع الموسيقي فهو لكوكو ب. وتم تسجيلها في ستوديو جو باروتجيان.

وعلى الرغم من أن عنوان الاغنية يوحي أنها تدخل في نطاق الاغنيات الوطنية، الا انها في الحقيقة أغنية رومانسية يطلب فيها رولان من حبيبته ان تحبه كما هو، ثم أن تعترض تماما كالعسكري.

كانت هذه تفاصيل خبر رولان مهنا يطلق أغنيته الجديدة " مخنوق " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.