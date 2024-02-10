ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للإعلامي علي عجمي، وهو يكشف عن نيته بإنتاج فيلم يجمع نجمة مواقع التواصل الإجتماعي مودل روز بالممثل محمد عجمي.

وقال محمد في البداية: "لابقين لبعض"، لترد مودل روز: "حسب القصة"، ليضيف الفنان الشاب: "قصة حب".

وفي هذا السياق، تابع الإعلامي علي عجمي الحديث، قائلاً: "منعمل شي على غرار المسلسلات التركية"، لتردف مودل روز: "أفكر.. أفكر.. باخد اول كورسات تنفيذ، بعدها نتفاهم".

من الجدير بالذكر، محمد عجمي فنان لبناني شاب، بدأ أولى خطواته على طريق النجومية بلعب دور البطولة في مسلسل "حراس العدالة"، مثبتاً جدارته وموهبته.

ومودل روز شابة سعودية خاضت مجال عرض الأزياء الإعلانات، وتعتبر من أبرز المؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي.

كانت هذه تفاصيل خبر مودل روز تخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى.. وهذه التفاصيل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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