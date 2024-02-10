هذا ما فعلته النساء حول حليمة بولند..ماذا حلّ بها؟ -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الكويتية حليمة بولند يظهر قيام فتيات حولها بتهويتها بأيديهنّ وذلك بسبب شعورها بالحر خلال تواجدها في معرض للعطور.

على صعيد آخر كانت قد شكرت حليمة بولند طليقها عبد السلام الخبيزي، بعد مكالمة هاتفية جمعته بإبنتها ماريا وأوصاها فيها بالسمع والطاعة لوالدتها.

وأشار طليقها إلى أن تسمع ابنتها كلام والدتها، وأن تستمتع بسفرها وأيامها القادمة برفقة شقيقتها كاميليا ووالدتها أيضاً، وطلبت حليمة من ابنتها أن تعطيها الهاتف، فقالت له: “شكراً يا سلام، على وصيتك لبناتي، بعد قلبي، شوف بابا شلون يحبكم، بعد قلبي، تؤمر عليّ بشيء من بيروت؟”.

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