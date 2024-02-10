فن ومشاهير

آمال ماهر: واقعة في غرام عبير نعمة وهي من الأصوات المميزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبرت الفنانة آمال ماهر عن إعجابها بصوت الفنانة عبير نعمة، مؤكدة أنها وقعت في غرامها، وتعتبرها من الأصوات المميزة.

وتابعت آمال في حوارها ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر: "أنا رايحة في غرام عبير نعمة ومن المهتمين بسماعها، أنا المطرب عندي مسرح يعني وهو في الاستديو هيسجل وهيعيد، لكن أنا بسمع عبير على المسرح كإني بسمعها في ستديو، وهي من الأصوات المميزة بالنسبالي".

آمال ماهر تحدثت خلال الحوار عن الفترة التي خرجت فيها شائعة اختطافها وأكدت أنها حرصت على طمأنة الجمهور بفيديو، لكن البعض كان يشكك في الأمر، كما تحدثت عن ألبومها الغنائي الجديد ووجهت الشكر لفريق العمل من شعراء وموزعين وملحنين، وعبرت عن سعادتها وإعجابها بالنهضة التي تعيشها المملكة العربية في مختلف المجالات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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