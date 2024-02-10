هذا ما حققته أغنية شيرين عبد الوهاب "الذهب" بعد يوم واحد من طرحها

ميرنا وليد - بيروت - حققت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب نجاحاً لافتاً بأغنيتها الجديدة "الذهب"، إذ تخطت الـ200 ألف مشاهدة على يوتيوب بعد يوم واحد من طرحها.

وكانت شيرين قد طرحت أمس، أحدث أعمالها الفنية بعنوان "الذهب"، من كلمات الشاعر تامر حسين والملحن مدين، وتوزيع موسيقي توما.

وأغنية "الذهب" هي أغنية جديدة سينغل، ضمن ألبومها الجديد، المقرر طرح الباقي منه قريبًا.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "قالوا الدهب اللي بيلمع.. عمره ما بيصدي.. ياما نصحنا ما قولنالك.. قولنالك هدي.. لفيت الدنيا أهو وجيتلي.. وهتبوس على يدي.. مش كان من الأول.. إحنا استغنينا".



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