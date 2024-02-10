أول تعليق من أمينة خليل عن مسرحية "سناب شات" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة أمينة خليل، عن تجربتها المسرحية الجديدة التي تحمل اسم "سناب شات" التي تعرض ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت أمينة، عبر حسابها على إنستجرام: "المسرح هو حبي الأول ودراستي الجامعية وحياتي قبل الاحتراف، وكان واحشني جدا عشان كده أنا بجد سعيدة اني برجع تاني للمسرح مع مسرحية (سناب شات) ضمن عروض موسم الرياض ".

وتابعت: "الأجواء في البروفات والتحضيرات كانت كلها ممتعة وجميلة مع أصدقاء جداد.. مش قادرة استنى لحد ما تشاركونا اللحظات دي".

وأضافت: "في انتظاركم جمهور الرياض الحبيب المحب للفن، إن شاء الله العرض يعجبكم وتعيشوا معانا رحلة سناب شات من يوم ١٢ فبراير إن شاء الله".

مسرحية "سناب شات" تعرض خلال الفترة من 12 فبراير الجاري حتى 16 فبراير الجاري، وذلك على مسرح محمد العلي في الرياض.

وتدور أحداث مسرحية "سناب شات" حول تاجر يدعى "سيد الفيل" له ابنتين مدللتين، وتنصب اهتماماتهن حول الموضة والترند والمظاهر، ويسعى "الفيل" لزواجهما من رجلين، وتبوء كل محاولاته بالفشل، ويستغل نفس سلاحهما وهو سناب شات، وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب بسبب محاولات سيد الفيل لزواج ابنته عبر سناب شات.

المسرحية بطولة أمينة خليل، مصطفى خاطر، عزت زين، دنيا سامي، نور قدري، محمد عبد الرحمن (توتا).

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