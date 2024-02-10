فن ومشاهير

صورة جيسي عبدو برفقة جينيفر لوبيز تحصد إهتمام الجمهور

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو الجمهور صورة حديثة لها برفقة النجمة العالمية جينيفر لوبيز، حيث تواجدتا في إمارة دبي في الوقت نفسه.


وعلقت جيسي معبرة عن حبها للنجمة، وكتبت باللغة الإنجليزية: "With the One & Only".
وكانت جيسي عبدو قد أكدت زواجها من المنتج مفيد الرفاعي، وكشفت بعض تفاصيل علاقتهما.
وقالت جيسي خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام نواعم" على شاشة الـ"mbc"، إن زواجهما لم يتم حديثاً بل قبل فترة طويلة، مشيرة إلى أنها تفضل ألا تتحدث عن حياتها الخاصة أمام الإعلام.
وأوضحت جيسي أن الخبر ليس سرّاً وأن المقرّبين منها في الوسط الفني يعرفون ارتباطها بالمنتج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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