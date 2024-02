صورة جيسي عبدو برفقة جينيفر لوبيز تحصد إهتمام الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو الجمهور صورة حديثة لها برفقة النجمة العالمية جينيفر لوبيز، حيث تواجدتا في إمارة دبي في الوقت نفسه.



وعلقت جيسي معبرة عن حبها للنجمة، وكتبت باللغة الإنجليزية: "With the One & Only".

وكانت جيسي عبدو قد أكدت زواجها من المنتج مفيد الرفاعي، وكشفت بعض تفاصيل علاقتهما.

وقالت جيسي خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام نواعم" على شاشة الـ"mbc"، إن زواجهما لم يتم حديثاً بل قبل فترة طويلة، مشيرة إلى أنها تفضل ألا تتحدث عن حياتها الخاصة أمام الإعلام.

وأوضحت جيسي أن الخبر ليس سرّاً وأن المقرّبين منها في الوسط الفني يعرفون ارتباطها بالمنتج.