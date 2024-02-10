ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لفتاة صغيرة بغاية الجمال واللطافة.

هذه الفتاة كبرت وأصبحت نجمة تركية من نجمات الصف الأول بإمتياز، وهي الممثلة نسليهان أتاغول، المشهيرة بجمالها ونعومتها، إضافة إلى قدراتها التمثيلية الإبداعية.

ويعتقد الكثيرون أن النجمة التركية نسليهان أتاغول تنتمي للجنسية التركية، نسبة وأنها نالت شهرتها الكيبرة في تركيا والمسلسلات التركية، إلا أن الحقيقة مختلفة.

وبحسب المعلومات، فإن نسليهان ولدت وتعيش في تركيا، إلا أن أصولها مختلفة، فولدها من أصول شركسية، ووالدتها روسية، وهي تمتلك الجنسية الروسية أيضاً.

كانت هذه تفاصيل خبر خمنوا هوية هذه الطفلة الجميلة.. أصبحت من نجمات الصف الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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