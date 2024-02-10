بعد إنتظار كبير من الجمهور..الشامي يطرح أحدث أعماله "صبراً"

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان السوري الشامي اليوم "صبرا صبرا صبراً،ل روحي وربي يعلم صبرا" من كلماته وألحانه وإنتاج موسيقي ل فؤاد جنيد وذلك على طريقة الفيديو كليب من إخراج حسان رحايل حيث يبرز الشامي خطواته الراقصة الأولى، ليحلّ التناغم بين الاغنية والكليب أساس في خلق عمل فني متكامل.



فتخطّت "صبراً" ال ١٠٠ ألف مشاهدة بأقل من ساعة من إطلاقها وتتصدّر قائمة الأكثر فيديوهات مشاهدة على يوتيوب في لبنان وعدّة دول.

يدرس الشامي خطواته بصبر وتفاني محاطاً بفريق شركة إدارة أعماله Music is my life بعدما تخطّت أغنيته "يا ليل ويا العين" ال ١٠٨ مليون مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب وبعد أن حاز على جائزة أفضل اغنية للعام عربياً في مهرجان Joy Awards. فشوّق الشامي الجماهير شخصياً عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي معلناً إطلاق اغنيته "صبراً".

كما يحضّر "الشامي" حفله الأوّل في بيروت بتاريخ ١٦ فبراير حيث سيلاقي جمهوره لأوّل مرّة.

