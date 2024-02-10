برشاقة عالية و جمال مميز..روان بن حسين تطلق تحدي رياضي لمتابعيها و هذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة الكويتية روان بن حسين على الجمهور بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص مع متابعيها، ظهرت فيه من داخل الجيم أثناء ممارسة الرياضة، وظهرت روان بلوك رياضي إرتدت فيه ملابس رياضية، وإستعرضت رشاقتها من خلال هذا اللوك فمن المعروف أن روان دائماً ما تهتم برشاقة جسمها، و علقت على المنشور متحدثةً عن تحدي الرياضة الذي أطلقته على مواقع التواصل الإجتماعي فقالت: "شاركتوا في #تحدي_روان_لللياقة ولا ليلحين؟ يلا نبي عالعيد كلنا نصير غزالات وفراشات".



وكانت نشرت روان بن حسين مقطع فيديو، ظهرت فيه في لمعب التينس أثناء ممارستها الرياضة بلوك مميز إرتدت فيه كروب توب ضيق باللون الزهري مع سروال ضيق بنفس اللون، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، وإستعرضت رشاقتها ولياقتها أثناء ممارسة الرياضة، و علقت روان على المنشور بالقول: "النهايات يعني بدايات جديده … نسخة أسعد، نسخة أقوى، والنسخة الأفضل فقط، هالسنه انا مو بس انتهيت من الناس والقصص السلبية في حياتي، انتهيت من نسختي القديمة … روان الجديدة بأفضل وأقوى حلّه".

