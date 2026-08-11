وزير الشباب والرياضة يلتقي اتحادات الخيل ويبحث تأهيل المضمار وعودة النشاط

التقى البروفيسور أحمد آدم أحمد، وزير الشباب والرياضة ، المهندس الفارس إسلام عابدين محمد علي، وعدداً من ممثلي إدارات اتحادات الخيل المختلفة، في إطار جهود الوزارة لدعم وتطوير رياضة الفروسية وتهيئة البيئة المناسبة لاستئناف أنشطتها.

وناقش اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بعمل اتحادات الخيل، وفي مقدمتها الوضع القانوني للاستثمارات التابعة لاتحادات سباق الخيل، وضرورة معالجة الأوضاع القانونية بما يضمن تنظيم الاستثمارات والمحافظة على حقوق الاتحادات وتعزيز قدرتها على القيام بدورها الرياضي.

كما بحث الاجتماع أوضاع مضمار سباق الخيل، وسبل تأهيله وتهيئته لاستقبال النشاط من جديد، إلى جانب وضع الترتيبات اللازمة لاستئناف السباقات وتنظيم الفعاليات الخاصة برياضة الفروسية.

وأكد اللقاء أهمية التنسيق بين الوزارة واتحادات الخيل والجهات ذات الصلة، والعمل على تجاوز التحديات التي تواجه النشاط، بما يسهم في إعادة رياضة سباق الخيل إلى واجهة النشاط الرياضي، ويدعم جهود تطويرها وفتح المجال أمام الفرسان والشباب لممارسة هذه الرياضة.

وشدد اللقاء على أهمية وضع رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة، تتضمن تأهيل البنية التحتية للمضمار، وتنظيم النشاط، والاستفادة من الاستثمارات المرتبطة باتحادات الخيل بصورة تسهم في استدامة النشاط وتطوير رياضة الفروسية بالسودان.

سونا