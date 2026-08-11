على أمريكا إعادة بناء التعدين المحلي ومعالجة المعادن والتصنيع المتقدم وإلا فلن تستطيع الاستغناء عن المنافسين الجيوسياسيين، وأبرزهم الصين. سكوت تينكر – The Hill

شهد سعر النفط تقلبات حادة منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران مطلع عام 2026، وسيطرة إيران العسكرية اللاحقة على مضيق هرمز. وبدلاً من أن يؤدي ذلك إلى توحيد جهود مختلف الأطراف لإدراك أهمية جميع أشكال الطاقة، أسفر عن ضغط متزايد من جانب بعضهم على النفط والغاز، وضغط أكبر من جانب آخرين على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات. وهذا تصنيف خاطئ، فكلاهما ضروري.

وينطبق الأمر نفسه على الصين – التي يُعتبر مضيق بكين رمزاً لها – والتي تهيمن على تكرير المعادن الحيوية عالمياً، وسلاسل التوريد المرتبطة بها اللازمة لإنتاج الألواح الشمسية في العالم. كما أنها تُصنّع حصة كبيرة من بطاريات الليثيوم أيون. والحقيقة أن إجمالي إنتاج النفط الصخري الأمريكي قد وصل إلى مرحلة الاستقرار، وما سيلي هذا “الانتقال” من نمو إنتاج النفط والغاز له أهمية بالغة.

لقد كانت ثورة النفط الصخري من أعظم الإنجازات التكنولوجية في تاريخ الطاقة الأمريكي. فمن خلال الابتكار في الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، تمكنت الولايات المتحدة من عكس مسار تراجع الإنتاج الذي استمر لعقود، وهي الآن تتصدر العالم في إنتاج النفط والغاز. وقد ساهم النفط والغاز الصخري بأسعار معقولة في انتشال الولايات المتحدة من الركود الاقتصادي العالمي عام 2009، وتحسين موقعها الجيوسياسي، بل وخفض انبعاثات الكربون مع استبدال الغاز الطبيعي بالفحم في توليد الكهرباء.

لكن يبقى للجيولوجيا الكلمة الفصل. فكل حوض صخري ينضج ينشأ تباطؤ في الإنتاج في نهاية المطاف. ويتطلب إطالة عمر النفط الصخري إصلاحات سياسية وتنظيمية مدعومة من الحزبين، لا مجرد تصريحات سياسية غير مدروسة. ويمكن للاستثمار في تقنيات الحفر المتقدمة والتحسين الرقمي وتقنيات الاستخلاص المعزز أن يُسهم في ذلك.

كما أن إصلاح نظام التراخيص ضروري لجميع مصادر الطاقة. فتأخيرات التراخيص المطولة تزيد التكاليف وتُثبط الاستثمار وتُبطئ بناء البنية التحتية الحيوية. ويعني تحسين نظام التراخيص قواعد أوضح، ويقينًا تنظيميًا أكبر، وبيئة أكثر استدامة.

لكن حتى مع زيادة إنتاج النفط والغاز الصخري، ما الخطوة التالية؟

يدعو البعض إلى “تحول” شامل من الوقود الأحفوري إلى الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والبطاريات، والمركبات الكهربائية. وتُعدّ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تقنيات تكميلية قيّمة في الظروف المناسبة. لكن من الصعب التوفيق بينها وبين قوانين الفيزياء. وتتطلب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات مساحات شاسعة من الأراضي لنشرها ودعم توليد الطاقة وتخزينها، مما يزيد من التعقيد والتكلفة.

علاوة على ذلك، فهي تحتاج إلى كميات هائلة من المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، والتي يجب نقلها ومعالجتها وتصنيعها إلى ألواح شمسية وتوربينات رياح وبطاريات ومركبات كهربائية، وكلها تُستورد في الغالب من الصين. إذا حاولت الولايات المتحدة استبدال النفط والغاز الصخري بتقنيات تعتمد على معالجة المعادن وتصنيعها تحت سيطرة الصين، فإن النتيجة الحتمية ستكون اعتماداً أكبر بكثير على الصين.

وهذا مفيد للصين لكنه ضار لأمريكا ولأوروبا التي تواصل زيادة اعتمادها على البطاريات لدعم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتقطعة، ولتشغيل السيارات الكهربائية. لذلك يجب أن يظل العمود الفقري لنظام الطاقة العالمي ميسور التكلفة وموثوقًا وآمنًا. وفيما يتعلق بالكهرباء، التي تمثل حوالي 20% من استهلاك الطاقة العالمي، يتمتع الغاز الطبيعي بموقع فريد لتوفير كهرباء مرنة ومنخفضة الانبعاثات، مع دعم النمو الصناعي وموثوقية الشبكة.

توفر الطاقة النووية المتقدمة كهرباء خالية من الكربون، وتعمل على مدار الساعة بكثافة طاقة استثنائية ومساحة أرضية صغيرة للغاية وبتكلفة معقولة جدًا بمجرد بناء المحطة. أما أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية المحسّنة من الجيل التالي فلديها إمكانات لتوفير كهرباء أساسية منخفضة الانبعاثات. وهذه التقنيات ليست منافسة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بل هي مكملة لهما.

ويتعين على أميركا أن تتبنى استراتيجية في مجال الطاقة تتبنى الإبداع بدلاً من الإيديولوجية. ويتعين عليها أن تعمل على توسيع نطاق النفط والغاز الطبيعي بشكل مسؤول، وفي نفس الوقت تستثمر بقوة في التحديث المتقدم للطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية وتحديث الشبكات. كما يجب عليها إعادة بناء التعدين المحلي ومعالجة المعادن والتصنيع المتقدم بحيث لا تعتمد على المنافسين الجيوسياسيين.

إن أمن الطاقة لم يكن قط يدور حول اختيار نوع من الوقود بدلاً من الآخر. بل يتعلق الأمر بضمان قدرة أمريكا على المنافسة عبر نظام الطاقة برمته. وإذا سيطرت الصين على المواد والمعالجة والتصنيع التي تعتمد عليها تكنولوجيات الغد، فإن الولايات المتحدة تخاطر بالتخلي عن الميزة الأمنية التي بذل الإبداع قصارى جهده لخلقها.

إن مستقبل الطاقة الذي تهيمن عليه الصين قد لا يكون حتميا. ولكن تجنبها سوف يتطلب اعترافاً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالواقع الفيزيائي والاقتصادي، ونفس المزيج من الإبداع والعلوم والهندسة والاستثمار والسياسة العملية التي جعلت ثورة الصخر الزيتي ممكنة في المقام الأول.

لقد اشترى النفط الصخري لأمريكا وقتًا ثمينًا. دعونا نستخدمها بحكمة.

المصدر: The Hill

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روسيا اليوم