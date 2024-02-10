بعد نجاحه عالمياً بأرقام خيالية..كيليان مورفي يستمر بتحقيقه إيرادات عالية

ميرنا وليد - بيروت - يستمر فيلم Oppenheimer للمخرج الاميركي كريستوفر نولان بتحقيق نجاح كبير عالمياً ، حيث وصلت إيراداته إلى 957 مليونًا و160 ألف دولار عالميًا في صالات العرض العالمية بعد أن طرح في 21 يوليو الماضي.



وانقسمت إيرادات فيلم Oppenheimer بين 328 مليونًا و801 ألف دولار فى شباك التذاكر الأميركي، و628 مليونًا و359 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي.

يذكر أنه، في ظل المنافسة الكبيرة التي تعيشها السينما العالمية بين فيلمي "Oppenheimer" و "Barbie"، والجدل الواسع الذي تثيره هذه الحرب، قامت النجمة العالمية وبطلة فيلم "Barbie" مارغو روبي، وبكل روح رياضية، بشراء تذكرة لمشاهدة فيلم النجم العالمي كيليان مورفي المنافس "Oppenheimer".

