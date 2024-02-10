شاهد ماذا قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن علاقة محمد عبده وطلال مداح وعبادي الجوهر بالصلاة ؟

أكد سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد على حرص الفنانين الكبار محمد عبده وطلال مداح وعبادي الجوهر على أداء الصلاة في وقتها. وأشار سموه إلى أنه شهد بنفسه تلك الالتزامات الدينية للفنانين الثلاثة أثناء تواجدهم في الاستديو خلال حواره في برنامج “احكي مالك”.

وأضاف سمو الأمير أن هذا السلوك المحترم يعكس قربهم من الله والاهتمام بالشعائر الدينية. وأشار إلى أنه يوجد انطباع سلبي في الوسط الفني بعض الأحيان بسبب سلوكيات بعيدة عن الدين، ولكن الفنانين المذكورين كانوا دائمًا يحترمون تلك القيم والشعائر. وأكد سموه أن الفنان عبدالمجيد عبدالله يعد واحدًا من أعظم الأصوات التي غنت في شبه الجزيرة العربية خلال الـ 100 سنة الماضية.

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