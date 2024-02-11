نور النبوي يشوق متابعيه لمسلسل "إمبراطورية ميم"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري نور النبوي متابعيه، صورة تجمعه بوالده الممثل خالد النبوي، من كواليس مسلسل "إمبراطورية الميم" المنتظر عرضه خلال موسم دراما رمضان المُقبل.



ونشر نور الصورة عبر حسابه الرسمي، وأرفقها بتعليق وجه فيه رسالة إلى متابعيه، وقال: "افتكروا الأسامي دي كويس عشان جوه الخناقة كل حاجة بتتنسي، مختار و مروان ابو المجد X امبراطورية ميم.. رمضان 2024".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، وأعربوا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل.

ويشار إلى مسلسل "إمبراطورية ميم" من إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وبطولة عدد من الممثلين، من بينهم:

خالد النبوي، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز، وغيرهم.

