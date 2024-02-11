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“جبل من جبال غزة”.. الملكة رانيا تنشر صورة لقائها مع وائل الدحدوح

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: التقت الملكة رانيا العبدالله، السبت، مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، المتواجد في قطر حاليًا لتلقي العلاج من إصابات لحقت به خلال تغطيته للحرب الدائرة في قطاع غزة.

ونشرت الملكة رانيا صورة مع وائل وأسرته، في حسابها عبر منصة انستغرام، وكتبت: “البعض يضحون بالكثير من أجل الحقيقة. مع جبل من جبال غزة، وائل الدحدوح”.

وأضافت: “شكرًا على نقلك الصورة والخبر حتى عندما كانت أسرتك من الأخبار المؤلمة، شجاعة جعلتك بطلاً حقيقيًا. الله يصبرك ويحمي غزة وأهلها. مع عائلة وائل الدحدوح في قطر اليوم”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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