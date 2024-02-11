لأوّل مرّة في تاريخ السينما العربية.. عرض فيلم محمد إمام في إسبانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد إمام عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” عن عرض فيلمه الجديد “أبو نسب” في سينمات إسبانيا اعتبارًا من الشهر المقبل.

ونشر إمام البوستر الدعائي للفيلم وعلق عليه بقوله: “أبو نسب يغزو العالم، لأول مرة في التاريخ فيلم عربي يعرض في سينمات إسبانيا، فيلم أبو نسب للنجم محمد إمام”.

ويشارك في فيلم أبو نسب عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

يُذكر أن محمد إمام يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل “كوبرا” وذلك بعد حالة كبيرة من الجدل حول تأجيل المسلسل لرمضان 2025، بسبب توقف تصويره لأكثر من مرة وإعلان الشركة المنتجة للمسلسل عن خروجه من السباق الرمضاني، ثم إعلانها عن عرض المسلسل في رمضان.

وحامت الشكوك حول عرض المسلسل في رمضان بسبب عدم إعلان أي قناة فضائية عرضه عبر شاشاتها، إلى أن حسمت منصة “شاهد” الأمر بإعلان استعدادها لعرض المسلسل، وطرحت البوستر الدعائي للمسلسل استعداداً لعرضه رسمياً في موسم رمضان 2024.

كما أعلنت قناة mbc مصر، عن عرض المسلسل نافيةً كل ما تردّد عن إيقافه، وذلك في بيان أصدرته عبر الصفحة الرسمية للقناة على “إنستغرام” وقالت فيه: “المنتج حسن عسيري ينفي إيقاف مسلسل “كوبرا”، بطولة الفنان محمد إمام، مؤكداً استمرار التصوير بوتيرة متسارعة”.

وكان محمد إمام قد أعلن من قبل عن مشاركته في موسم رمضان المقبل بمسلسل “كوبرا”، وروّج له عبر حسابه في “فيسبوك” إذ كتب: “توكّلنا على الله… مسلسل “كوبرا”… رمضان 2024 إن شاء الله تأليف: أحمد أبو زيد.. إخراج: أحمد شفيق على قنوات MBC”.