“أحاسيس كتير جاتلي”.. أحمد فهمي سعيد بنجاح مسلسله “بين السطور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة له عبر من خلالها عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن شخصية المحامي حاتم عز الدين في مسلسل “بين السطور”، الذي يُعرض حاليًا على قنوات mbc ومنصة شاهد الإلكترونية.

وكتب فهمي، معلقاً على الصورة: “أحاسيس كتير جاتلي من أول ما قريت بين السطور ووقعت في غرام شخصية حاتم عز الدين.. مش قادر أستوعب إن فيه حد بيحب حد للدرجة دي.. قعدت أتكلم مع المخرج وائل فرج اللي بجد استحملني هو والكاتبة نجلاء الحديني استحملوني لأنهم عارفين إني بدافع عن حاتم عز الدين من كتر ما أنا حبيته وعشت معاه رحلة طويلة مدتها أكتر من سنة”.

وأضاف فهمي: “مبسوط من كل ردود الأفعال عن المسلسل وعن زمايلي قدام ووراء الكاميرا.. كلنا تعبنا فيه قوي ولحد دلوقتي ربنا كرمنا قوي قوي.. محدش يحاول يتوقع حاجة.. كل اللي بطلبه منكوا استمتعوا بالرحلة دي زي ما إحنا استمتعنا وعشناها.. يارب يعجبكم”.

مسلسل “بين السطور” من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج، وضم العديد من الفنانين مع أحمد فهمي، منهم: صبا مبارك، محمد علاء، ناردين فرج، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، أيمن عزب، سلوى محمد علي، كريمة منصور، ليلى عز العرب، علي الطيب.