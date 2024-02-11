أمينة خليل عن تجربتها الأولى على المسرح في “موسم الرياض”: “حبي الأول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علقت الفنانة أمينة خليل عن التجربة الأولى لها في مشوارها الفنني على المسرح من خلال مسرحية “سناب شات” التي تقدمها ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت أمينة خليل على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام” البوستر الرسمي للمسرحية، وعلقت عليه بقولها: المسرح هو حبي الأول ودراستي الجامعية وحياتي قبل الاحتراف، كان واحشني جدًا”.

وأضافت أمينة: “عشان كده أنا بجد سعيدة إني برجع تاني للمسرح مع مسرحية سناب شات ضمن عروض موسم الرياض، الأجواء في البروفات والتحضيرات كانت كلها ممتعة وجميلة مع أصدقاء جداد، مش قادرة استني لحد ما تشاركونا اللحظات دي”.

واختتمت أمينة: “في انتظاركم، جمهور الرياض الحبيب المحب للفن.. إن شاء الله العرض يعجبكم وتعيشوا معانا رحلة سناب شاب من يوم 12 فبراير إن شاء الله”.

وتضم مسرحية سناب شات عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتا، مصطفى خاطر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد الملواني وإخراج إسلام إمام، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي حول السوشيال ميديا.