رمضان 2024.. خالد النبوي يقع في أزمة بإعلان "إمبراطورية ميم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل إمبراطورية ميم عن التيزر التشويقي الأول من العمل، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ونشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تيزر العمل عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق "استنوا النجم خالد النبوي ومسلسل إمبراطورية رميم في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة".

ويظهر النبوي في الفيديو نائما وصوته في الخلفية، مشيرا إلى اسم الشخصية التي يؤديها مختار أبو المجد الذي قرر أن يؤسس إمبراطورية ميم، ليظهر مجموعة من الأطفال يصرخون ويحاولون إيقاظه، ليجد حلًا لأزمة ما.

"إمبراطورية ميم" عمل مأخوذ عن نص أدبي كتبه الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة، وإلى جوار خالد النبوي يشارك في البطولة: حلا شيحة، سماء إبراهيم، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج.

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