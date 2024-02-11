وائل جسار يعلن موعد طرح أحدث أغانيه : " كل وعد "

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان اللبناني وائل جسار عن موعد طرح أحدث أغانيه " كل وعد" وذلك عبر نشره الفيديو الترويجي للأغنية وعلق كاتباً :" بعد طول انتظار غداً ڤيديو كليب كل وعد على يوتيوب"

وكان وائل جسار قد طرح قبل ذلك التيزر الخاص بأحدث أعماله الفنية، وهي أغنية بعنوان "كل وعد"، وحمس الجمهور لهذه الأغنية، حيث علق على المنشور بالقول: "كل وعد قريباً وائل جسار".



وكان نشر وائل جسار، صورة تجمعه بالفنانين المشاركين في حفل "ألحان صلاح الشرنوبي".

وشارك وائل متابعيه صورة له من كواليس بروفة الحفل، ظهر فيها برفقة كل من أصالة وراغب علامة وأسماء لمنور ونانسي عجرم وعاصي الحلاني.

وأرفق وائل الصورة بتعليق عبر من خلاله عن فرحته بتواجده مع زملائه الفنانين، وكتب قائلاً: "صورة بألف عنوان".