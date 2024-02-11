سماء إبراهيم تكشف عن موعد ومكان تشييع جنازة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة سماء إبراهيم عن موعد ومكان تشييع جنازة والدتها، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد 11 فبراير.

وكتبت سماء عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "بإذن الله.. صلاة العصر في جامع العمري والوداع في الباب الثاني بمقابر عامود السواري بالإسكندرية.. والعزاء بالقائد إبراهيم إن شاء الله بعد صلاة المغرب".

وكانت سماء إبراهيم أعلنت وفاة والدتها، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وطلبت من متابعيها الدعاء لها، وكتبت "أمي.. إنا لله و إنا إليه راجعون، أرجوكم الدعاء".

جدير بالذكر أن الفنانة سماء إبراهيم احتفلت مؤخرًا بطرح "رحلة 404" الذي تشارك في بطولته مع النجمة منى زكي، وعدد كبير من الفنانين بينهم: محمد فراج، محمد ممدوح، محمد علاء، شيرين رضا، وحسن العدل، إخراج هاني خليفة، تأليف محمد رجاء.

كما طُرح لها فيلم "مقسوم" وتتقاسم فيه البطولة مع النجمتين ليلى علوي وشيرين رضا، إخراج كوثر يونس، تأليف هيثم دبور.

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