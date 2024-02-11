أصالة توجة رسالة لـ إليسا: "It’s ok علمني الصدق والبساطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت المطربة أصالة رسالة إلى الفنانة إليسا، عقب عرض فيلمها الوثائقي It’s ok على منصة "نتفليكس".

وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي : "It’s ok علمني الصدق والبساطة والإصرار، علمينا نحنا محتاجين كتير لنتعلم لنتقبل لنصارح لنواجه حالنا والدنيا".

وتابعت: "للمرّة التانية بسهر على حكايتك وبرجع ببكي وبرجع بتأثر كتير حلوة الحكاية لأنك فيها، قصة بتعلّم شكراً إنّك قدرتي تحافظي على شخصك لأنه هوّ اللي ضوالك فنّك يا حلوتنا، صديقتي القريبة".

وظهرت "إليسا" في أحداث الفيلم في عدد من فترات حياتها المختلفة، حيث سلط الفيلم الوثائقي الضوء على بداية إليسا الفنية ورحلتها للشهرة والنجومية في لبنان والوطن العربي، إلى جانب العديد من التحديات التي تعرضت لها، وتنمر البعض على شفتيها، وإصابتها بمرض السرطان.

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