ممثل شهير يخرج عن صمته بعد انتشار خبر علاقته بـ ديلان دينيز

ميرنا وليد - بيروت - علّق الممثل التركي كوبيلاي أكا على خبر علاقته بالنجمة ديلان دينيز، قائلا: "لست حبيب لكل امرأة أقف بجانبها، حتى أختي كتبوا عنها بأنها حبيبتي! ديلان شخص عزيز بالنسبة لي، نحن صديقان جيدان، ولست بحاجة لتقديم توضيح عن علاقاتي، لقد كتبوا عني مع الكثير من الأسماء لكن لم يسبق ان كنت مع أي اسم توقعوه، لقد كنت مع من لم يتوقعوه".
وكانت اعترفت ديلان دينيز بإجراها عمليات تجميل سابقا، معبرة عن ندمها على ذلك.
وقالت ديلان لوسائل إعلام تركية: "شعرت برغبة في فعل ذلك وأردت أن أجرب، وكنت مرتاحة لأنه مؤقت وسيزول، لكنه تفاقم وبقي لوقت طويل، لن أفعل شيء كهذا مجددا. سأتقبل وأحب نفسي بكل شكل".
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