بأجواء الغابة .. مريم أوزرلي تحتفل بعيد ميلاد إبنتها الكبرى

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة التركية مريم أوزرلي الشهيرة بشخصية هيام من مسلسل "حريم السلطان" بعيد ميلاد إبنتها الكبرى لارا العاشر، ونشرت مريم أوزرلي صور وفيديو من حفل عيد الميلاد، وظهرت مريم وابنتيها "لارا" و"لي لي" يرتدين ملابس بنقشة النمر، ورسمت على وجهه شارب وارتدت طوق بأذني النمر، وظهرن وهن يرقصن .



وكانت مريم أوزرلي قد حضرت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كما حضرت فعاليات الـNBA في الإمارات والتقت بياسمين صبري وإليسا.

ولدى مريم أوزرلي طفلتين "لارا" و"لي لي" وتعيش مع أسرتها في ألمانيا حيث افتتحت مشروعا هناك.





