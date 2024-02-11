- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة التركية مريم أوزرلي الشهيرة بشخصية هيام من مسلسل "حريم السلطان" بعيد ميلاد إبنتها الكبرى لارا العاشر، ونشرت مريم أوزرلي صور وفيديو من حفل عيد الميلاد، وظهرت مريم وابنتيها "لارا" و"لي لي" يرتدين ملابس بنقشة النمر، ورسمت على وجهه شارب وارتدت طوق بأذني النمر، وظهرن وهن يرقصن .
وكانت مريم أوزرلي قد حضرت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كما حضرت فعاليات الـNBA في الإمارات والتقت بياسمين صبري وإليسا.
ولدى مريم أوزرلي طفلتين "لارا" و"لي لي" وتعيش مع أسرتها في ألمانيا حيث افتتحت مشروعا هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر بأجواء الغابة .. مريم أوزرلي تحتفل بعيد ميلاد إبنتها الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.