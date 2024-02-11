وائل جسار يعلن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "كل وعد"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المطرب وائل جسار، عن موعد إطلاق أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "كل وعد"، بعدما نشر البوستر الخاص بالأغنية عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقا: "بعد طول انتظار، غداً (كل وعد) على جميع المنصات YOUTUBE - DEEZER – ANGHAMI".

وكان قد طرح وائل جسار البرومو الخاص بالأغنية عبر حسابه.

آخر أعمال وائل جسار

وكان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "ظروفي معنداني" عبر "يوتيوب" التي تعاون فيها مع الشاعر هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام وتقول كلمات الأغنية:.

في إحساس ماليني

وفي خوف ودموع فى عيني

مش قادر أداريها

ظروف معنداني بتجبرني

حبيبي انساك ظروف كتير تاني