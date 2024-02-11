بينها فيلم لـ أحمد مكي.. "العربية للسينما" تستعد لتقديم 3 أفلام في 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يشهد العام الحالي 2024 عودة قوية للشركه العربية للسينما من خلال إنتاجاتها الجديدة بعد إنتاج فيلمي "إثنين للايجار" و"عصابة عظيمة" بالشراكة مع شركة موفي سينما العام الماضي .

وصرح أحمد صبيح المدير العام للشركة العربية للسينما، أنها بصدد إنتاج عدد من الأفلام خلال هذا العام وهي لمجموعة من أهم وأشهر المخرجين في الوسط السينمائي.

وتابع، أن هناك فيلم للنجم أحمد مكي، وفيلم آخر يجرى التحضير له حاليا للمخرج خالد الحلفاوي، فضلا عن عدد من المشروعات التي يتم التحضير لها حاليا بالتعاقد على السيناريوهات أو التعاقد مع نجوم هذه الأعمال.

وكشف صبيح، بأن الشركة العربية للسينما بقيادة عمر الخواجة عضو مجلس الادارة والمستشار الاستراتيجي يسعى خلال الفترة القادمة لعودة "العربية للسينما" إلى سابق ريادتها في سوق صناعة السينما المصرية والعربية بل هناك خطط طموحه لعمل مشاركات إنتاجية وتوزيعية لبعض الكيانات السينمائية العالمية.

وأضاف، أن إدارة الشركة تعمل حاليا على إعادة هيكلة وتطوير دور العرض السينمائي والتوسع بفتح دور عرض جديدة في أكثر من موقع مع العمل على تطوير دور العرض السينمائي الخاصة بالشركة وإمدادها بأحدث تقنيات الصوت والصورة والألوان.