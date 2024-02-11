سميرة سعيد تطرح أغنية “كان” بالتعاون مع عمرو مصطفى (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

‎طرحت المطربة سميرة سعيد، أحدث وأول أغنياتها في 2024 بعنوان "كان" ، عبر قناتها على يوتيوب.

‎وتعد أغنية كان من كلمات مصطفى ناصر ولحن الفنان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.

‎وتم تصوير الأغنية التى أخرجها نضال هاني بشكل يعبر عن حالة الأغنية التى تتحدث عن الذكريات وما تحمله من مشاعر وأحاسيس دافئة فى جو حالم وخاص .

‎ومن المقرر أن يتبع أغنية "كان" أكثر من أغنية ، قامت بتسجيلها الفنانة سميرة سعيد خلال الفترة الماضية، وهي أغنيات ذات أشكال موسيقية متنوعة ومختلفة ، وأفكار وموضوعات جديدة.