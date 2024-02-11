مبارك الهاجري يتغزل بزوجته أحلام بعد نجاح حفلتها.. شاهد ردة فعل الأخيرة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لقطة رومانسية جمعت رجل الأعمال مبارك الهاجري وزوجته الفنانة الإماراتية أحلام.

وعبر الهاجري عن فخره بنجاح حفل أحلام الأخير، قائلاً: “تبهرنا بشيء جميل وأحسن أن شاءالله دايما في القمة يارب العالمين”، ثم قام بتقبيل رأسها، لترد أحلام: “الحمدلله على نعمة مبارك الهاجري”. وأشاد المتابعون بالعلاقة الزوجية القوية التي تجمع بين أحلام وزوجها، ودعوا لهما بدوام الود والسعادة.

وتعرف أحلام بمشاركتها الدائمة لمشاعرها تجاه زوجها مع الجمهور، سواء من خلال كلماتها أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان آخرها خلال حفلها الأخير في موسم الرياض، حيث عبّرت عن امتنانها لوجوده ودعمه لها في مسيرتها الفنية. يُشار إلى أنّ أحلام وزوجها مبارك الهاجري يُعدّان من أشهر الأزواج في الخليج العربي، حيث يُعرفان بعلاقتهما القوية ودعمهما المتبادل.