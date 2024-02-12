"سبب فرحتي".. أحدث ديو غنائي لأحمد سعد وأصالة نصري في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أحدث أغانيه "سبب فرحتي" وهي ديو غنائي يجمعه مع الفنانة أصالة نصري وذلك تزامناً مع عيد الحب

الأغنية من المقرر أن تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة وهي من ألحان أحمد سعد وكلمات محمد شافعي وتوزيع محمد عاطف الحلو .

ومن المقرر أن يتم غنائها لايف لأول مرة يوم الأربعاء المقبل ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت

يذكر أن أحمد سعد يعيش حالة من النشاط الفني بعد أن قدم عدد من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية احتل بهم صدارة التريند وكانت أخر أغنياته "بعتذرلك" الذي تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت.

وقدم في السينما أغنية فيلم "أبو نسب" للفنان محمد إمام وياسمين صبري "كدة لأ" من ألحان إيهاب عبدالواحد وأغنية "كله فالصو" مع الفنان بهاء سلطان وكانت الأغنية الدعائية لفيلم إسعاد يونس "كله فالصو " مؤخرا ً