شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تتعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان "المصيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة نسرين طافش على بطولة فيلم جديد بعنوان "المصيف" قصة سليم العدوى ومحمود المصطفى وسيناريو وحوار وإخراج سليم العدوى، ويشارك في بطولة الفيلم عمرو عبد الجليل نبيل عيسى، نشوى بلال ومقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعرض للفنانة نسرين طافش حاليًا فيلم "السيستم" الذى انطلق يوم الأربعاء الماضى فى دور العرض المصرية، وتشارك نسرين طافش فى بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، بسنت شوقى محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر، تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى

وتواصل نسرين طافش حالياً تصوير فيلم جديد بعنوان "بنقدر ظروفك" اذ يجمعها بأحمد الفيشاوى للمرة الثانية على التوالى ويشارك فى بطولته مى سليم ومحمود حافظ ومحمد محمودعارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

وتنتظر نسرين طافش استكمال فيلم"جوازة توكسيك" الذى صورت فيه مشاهدها الأولى قبل توقفه لانشغال أبطاله بمسلسلات رمضان، وهوبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وتدور احداثه في اطار كوميدى.