ميرنا وليد - بيروت - منذ أن تم الإعلان عن إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان، ومن أهم المواضيع التي تتناولها الصحف العالمية موضوع اللقب الذي ستحصل عليه الملكة كاميلا، في حال توفي الملك.
والجواب هو أن لقب الملكة الأم لا يعطى إلا للملكة التي ينحدر من صلبها ملوك بريطانيا، في حال وفاة زوجها.
وبما أن الملكة كاميلا ليست والدة ولي العهد الأمير ويليام، بل هي زوجة والده، فهي بالتالي لن تصبح الملكة الأم.
وفي حال أصبح الأمير ويليام الملك فإن زوجته الأميرة كيت ميدلتون ستصبح هي الملكة، وبالتالي تحصل كاميلا في هذه الحالة على لقب الملكة الأرملة Queen Dowager.
كانت هذه تفاصيل خبر في حال وفاة الملك تشارلز .. ماذا سيصبح لقب الملكة كاميلا ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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