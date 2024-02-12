أوّل رسالة للملك تشارلز بعد إعلان إصابته بالسرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر قصر باكنغهام، يوم أمس السبت، أول بيان علني للملك تشارلز بعد إعلان تشخيص إصابته بالسرطان. وفيه أعرب الملك، البالغ من العمر 75 عاماً، عن شكره لجميع الأمنيات الطيبة التي تلقاها في أعقاب أخباره الصحية.

قال الملك في البيان: “أود أن أعرب عن خالص شكري لرسائل الدعم والتمنيات الطيبة العديدة التي تلقيتها في الأيام الأخيرة. كما يعلم جميع المصابين بالسرطان، فإن مثل هذه الأفكار الطيبة هي أعظم راحة وتشجيع”.

وتابع البيان: “من المشجع أيضاً أن أسمع كيف ساعدت مشاركة تشخيصي في تعزيز الفهم العام وتسليط الضوء على عمل جميع المنظمات التي تدعم مرضى السرطان وعائلاتهم في جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم الأوسع. إن إعجابي مدى الحياة برعايتهم وتفانيهم الدؤوب هو نتيجة لتجربتي الشخصية”.

بعد أسبوع من مغادرة الملك تشارلز مستشفى لندن، بعد إقامة لمدة ثلاثة أيام لخضوعه لعملية جراحية في البروستاتا في 26 يناير، كان الخبر الآخر الذي أعلنه قصر باكنغهام في 5 فبراير؛ عن إصابة الملك بالسرطان، ومع ذلك فهو لا يعاني من سرطان البروستاتا.

وقال قصر باكنغهام في البيان: “خلال الإجراء الأخير الذي خضع له الملك في المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، تمت الإشارة إلى مسألة منفصلة مثيرة للقلق، وقد حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلاً من أشكال السرطان”. وتابع البيان: “بدأ الملك اليوم جدولاً للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة. وطوال هذه الفترة، سيواصل الملك القيام بأعمال الدولة والأوراق الرسمية كالمعتاد”.

وأضاف البيان: “الملك ممتن لفريقه الطبي لتدخلهم السريع، والذي أصبح ممكناً؛ بفضل الإجراء الذي خضع له مؤخراً في المستشفى، وهو لا يزال إيجابياً تماماً بشأن علاجه ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن. “لقد اختار الملك مشاركة تشخيصه لمنع التكهنات، وعلى أمل أن يساعد ذلك على فهم الجمهور لجميع المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم”.

عد الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بمرض السرطان، أصبح ولي العهد الأمير ويليام الآن الشخصية العامة الأكثر بروزاً في العائلة المالكة، وقد ظهر الأمير ويليام لأول مرة بشكلٍ رسمي في حفلٍ خيري خاص بمنظمة الإسعاف الجوي، التي تقدم العلاج الطبي الطارئ الحيوي في العاصمة، حيث قام بتوزيع أكثر من 50 وساماً نيابة عن الملك. وشكر الأمير ويليام في خطابه جميع من تعاطف معهم كعائلة بعد أزمة زوجته الصحية وأيضاً والده الملك تشارلز.

وفي خطابه في الحفل الخيري، قال ويليام، الذي كان حريصاً في الأيام الأخيرة على السماح لأخبار والده أن تأخذ المركز الرئيسي، لجمهوره: “أود أن أستغل الفرصة لأشكركم على الرسائل اللطيفة لدعم كيت ووالدي، خاصة في الأيام الأخيرة. هذا يعني الكثير لنا جميعاً”.

ظهرت الملكة كاميلا في مهمة رسمية لكاتدرائية سالزبري في إنجلترا، للمشاركة في حفل موسيقي يحتفي بالجمعيات الخيرية المحلية. هذه الجولة الفردية تعد أول واجب رسمي للملكة كاميلا منذ إعلان القصر الملكي أن زوجها الملك تشارلز قد تم تشخيصه بـ”نوع من أنواع السرطان” بعد علاج خضع له خاص بتضخم البروستاتا.

وقد أكدت الملكة في الحفل أن الملك تشارلز يتعافى بشكلٍ جيد، وأنه ممتن لجميع الرسائل والكلمات التي تلقاها من الجمهور.