بهذا الموعد.. محمد حماقي يلتقي جمهوره في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم المصري محمد حماقي لإحياء حفل كبير ضمن فعاليات موسم الرياض بمشاركة الـDJ العالمي salvatore Ganacci، بإشراف الهيئة العامة للترفيه، وذلك يوم 15 فبراير على مسرح أبو بكر سالم، في البوليفارد سيتي.

وعلّقت الشركة المنظمة للحفل على البوستر، قائلة: “بكل حماس، حنزوّد الأدرينالين، ونغني مع الميجا ستار حماقي في موسم الرياض”، كما نشرت بوستر آخر، وكتبت: “الميجا ستار حماقي والعالمي Dj Salvatore Ganacci في موسم الرياض”.

كما نشر حماقي بوستر الحفل، وعلّق قائلاً: “مستنيكم يوم الخميس 15 فبراير على مسرح أبو بكر سالم بالرياض موسم الرياض”.

وكان حماقي قد أحيا حفلاً في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في جدة، وذلك في 2 فبراير.

وشهد “موسم الرياض” على عدد من الحفلات خلال الفترة الماضية، منها ليلة “روائع بليغ حمدي”، بمشاركة: أصالة، صابر الرباعي، أنغام، نانسي عجرم، ماجد المهندس، مي فاروق، والموهبة الشابة وليد محمد، و”ليلة الدموع”، وأحياها: أحمد سعد، تامر عاشور، آدم، وحمادة هلال، وليلة “روائع السنباطي”، وشارك فيها كلٌّ من شيرين عبدالوهاب، صابر الرباعي، أحمد سعد، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، إيمان عبدالغني، وفؤاد زبادي، وحفلة عمرو دياب و‏DJ DISH DASH وDJ Timmy Trumpet، وحفلة “كاسيت 90” التي ضمَّت نجوم التسعينيات: محمد فؤاد، مدحت صالح، مصطفى قمر، إيهاب توفيق، هشام عباس، ومصطفى كامل، إضافة إلى المغنية السويدية جيني بيرجرين، والمغني الألماني هادواي، وفريق “Aqua” الدنماركي النرويجي، كما أقامت حفل الفن الشعبي لكل من: السعودي الفنان إبراهيم السلطان، وإبراهيم الحكمي، وموضي الشمراني، وكانت آخر حفلة على مسرح أبو بكر سالم “ليلة غنائية شبابية”، أحياها خمسة فنانين سعوديين، هم: سلطان المرشد، عبدالعزيز المعنى، عبدالله المانع، برهان، وعبدالوهاب، وليلة استثنائية من ألحان صلاح الشرنوبي، بمشاركة الفنان راغب علامة وعاصي الحلاني ووائل جسار وأصالة نصري ونانسي عجرم وأسماء لمنور، وكانت مفاجأة الحفل الفنان جورج وسوف، والحوار الغنائي بين الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور، وحفل الفنانة أحلام.