كيت ميدلتون تغادر وندسور للمرة الأولى بعد الجراحة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في آخر الأخبار المتعلقة بدوقة كامبريدج كيت ميدلتون، غادرت أميرة ويلز قلعة وندسور للمرة الأولى منذ أن استقرت هناك بعد خروجها من مستشفى لندن حيث أجرت جراحة ناجحة في البطن الشهر الماضي. وتوجهت الأميرة البالغة من العمر 42 عاماً، إلى آنمر هول Anmer Hall، حيث من المتوقع أن تقضي بعض الوقت في منزلها هي والأمير ويليام في ملكية ساندرينغهام في نورفولك، بينما يقضي أطفالهما إجازة نصف الفصل الدراسي.

ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن كيت انضمت إلى عائلتها في نورفولك بعد قضاء بعض الوقت بعد الجراحة في Adelaide Cottage في وندسور. وقال مصدر للمنفذ: “كيت تتعافى بشكلٍ جيد. لقد كانت تتطلع إلى تغيير المشهد وستكون قادرة على التعامل مع الأمور بسهولة في نورفولك بينما يستمتع الأطفال بالهدوء مع ويليام”.

وبانتقال كيت ميدلتون إلى ساندرينغهام، ستصبح العائلة أقرب للملك تشارلز، الذي يقيم حالياً أيضاً في ساندرينغهام بعد عودته إلى هناك يوم الثلاثاء بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

في الشهر الماضي، وتحديداً يوم 17 يناير، أعلن قصر كينسنغتون في بيان، شاركه حساب أمير وأميرة ويلز على إنستغرام، أن الأميرة كيت ميدلتون قد دخلت المستشفى يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 لإجراء عملية جراحية في البطن في The London Clinic.

وورد في البيان أن الأمر لم يحدث بشكلٍ مفاجئ، بل إن العملية كان مخططاً لها بشكلٍ مسبق، كما ورد ما يلي: “كانت الجراحة ناجحة، ومن المتوقع أن تبقى الأميرة في المستشفى مدة تتراوح بين عشرة إلى أربعة عشر يوماً، قبل أن تعود إلى المنزل لتتماثل بالشفاء الكلي”.

وأضاف البيان: “وبحسب التوجيهات الطبية، من المستبعد أن تعود إلى الواجبات العامة قبل يوم الفصح”.

وتابع: “تقدر أميرة ويلز الاهتمام الذي ستثيره هذه البيانات. وتأمل أن يتفهم الجمهور رغبتها في المحافظة على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية لأطفالها؛ وتبقى تفاصيل حالتها الطبية أمراً شخصياً خاصاً”.

كما ذكر البيان أن قصر كنسينغتون، سيقدم معلومات أخرى حول الموضوع فقط في حال كان هناك أي معلومات أخرى وجب مشاركتها. وختم البيان باعتذار من أميرة ويلز عن كل مواعيدها التي كان مقدراً لها أن تقام في هذه الفترة، على أن يتم تأجيلها إلى ما بعد انقضاء فترة تعافيها التي تتمنى أن تكون في أسرع وقت.

وبعد الإعلان عن الأمر سرعان ما بدأت وسائل الإعلام تتكهن عن نوع العملية التي خضعت لها كيت ميدلتون، خاصة وأن البيان لم يشرح ما هي الحالة بل اكتفى بالقول إنها عملية في البطن.