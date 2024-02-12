"أعيش نفس الأحداث".. دنيا عبد العزيز توجه رسالة رثاء لوالدتها الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة دنيا عبد العزيز، رسالة رثاء لوالدتها الراحلة بعد مرور 46 شهرا على وفاتها.

ونشرت "دنيا"، صورتها مع والدتها، عبر حسابها على "إنستجرام "، وعلقت: "أعيش نفس الأحداث، نفس التفاصيل، نفس الأحاسيس، لكن بمفردي ستة وأربعون شهر".

ورحلت والدة دنيا عبد العزيز عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان.

يذكر أن، دنيا عبد العزيز تشارك في دراما رمضان 2024 بالجزء الرابع من مسلسل "المداح" .

View this post on Instagram https://www.instagram.com/p/C3PpYCTNfkh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

اقرأ أيضا:

"إيمي سمير غانم طلبت مني الطلاق"..حسن الرداد يكشف ما حدث بينهما

"سبب فرحتي".. أحدث ديو غنائي لأحمد سعد وأصالة نصري في عيد الحب