شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ثانية مقابل 7 ملايين دولار.. اعرف المعلنون فى حفل Super Bowl والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب الحفل الضخم Super Bowl لختام البطولة الأكبر والأكثر شعبية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، من حصد 100 مليون مشاهد خلال هذا العام، وهو ما يجعله وجهة كبرى للمعلنين للاستحواذ على انظار المشاهدون، لذلك شهد الحفل هذا العام إعلانات بالجملة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline Hollywood، فإن الإعلانات التجارية لهذا العام في حفل Super Bowl شهدت ارتفاع كبير في أسعارها، والتي وصلت لـ 7 ملايين دولار مقابل 30 ثانية فقط في الشاشات.

وضمت الشاشات هذا العام إعلانات لكل من "بيونسيه، ورايان رينولدز، وراندال بارك، وجينا أورتيجا، وجينيفر أنيسون، وأديسون راي، وبن أفليك، وجيلي رول"، بالإضافة إلى "ليونيل ميسي وجيسون موموا وكيت ماكينون وفينس فون وكوينتا برونسون وواين جريتسكي وكريستوفر والكن".

وعلى سياق متصل، طرحت النجمة العالمية الحائزة على أكثر عدد من جوائز الجرامي في التاريخ، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتعلن من خلاله عن وصول الجزء الثاني من الالبوم المقرر ان يحمل طابع ريفي، وهو ما ظهر في إعلان Verizon Super Bowl، وتطرح أغنيتين جديدتين.