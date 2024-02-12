سعد رمضان وتانيا قسيس يطرحان أغنية " هوى إمرأة " بمناسبة عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني سعد رمضان أحدث أغانيه مع الفنانة اللبنانية تانيا قسيس بعنوان "هوى إمرأة" باللغة العربية الفصحى وهو أول عمل مشترك بينهما، حيث قام بالغناء باللغة العربية الفصحى، وتم طرحها بمناسبة عيد الحب، وهي من كلمات وألحان طوني كرم، توزيع فتشي كلندريان، وقد تمّ تسجيلها مع الArmenian State Symphony Orchestra بالتعاون مع ال Kandinsky Chamber Orchestra في يريفان أرمينيا.



وتم تصوير الفيديو كليب في إطار حفل "زمن" على مسرح كازينو لبنان، و تم طرحها عبر المنصات الموسيقية وعبر موقع "يوتيوب".