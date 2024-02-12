شكرا لقرائتكم خبر عن غفران محمد "شقيقة" حسن الرداد فى مسلسل محارب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة غفران محمد، شخصية "منال"، وهي شقيقة النجم حسن الرداد، في مسلسل محارب، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة كل من: نرمين الفقي، ملك أحمد زاهر، ماجد المصرى، وآخرين.

وتلعب "غفران" دور الفتاة الشعبية في أحداث المسلسل القادم، وهي شقيقة "محارب" الذي يقوم بتجسد شخصيته النجم حسن الرداد، ووالدتها الفنانة عفاف شعيب، ومن المقرر ظهورها من اولي حلقات المسلسل.

وسبق أن لعبت غفران الكثير من الأدوار المتميزة في الدراما، وبرز نجمها في مسلسل الاختيار وقيد عائلي ومسلسل جمال الحريم، بالإضافة إلى تألقها في أحداث حكاية "لحظة ضعف" ضمن حكايات الموسم الثانى من مسلسل "ورا كل باب"، ومشاركتها المتميزة في مسلسل سوق الكانتو، التي جسدت فيه دور فتاة شعبية تبحث عن فرصة للغناء.

ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين، إذ تضم قائمة الأبطال كلاً من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.