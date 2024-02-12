روبي تبدأ تصوير أحدث أعمالها " المكسيكي" بجانب أحمد فهمي

ميرنا وليد - بيروت - بدأت الفنانة المصرية روبي تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "المكسيكي" بطولة الممثل الممثل المصري أحمد فهمي، حيث بدأت الأسبوع الماضي أسرة العمل أولي المشاهد تمهيدًا لطرحه في 2024 الجاري.

ويعد تعاون روبي مع أحمد فهمي هو الأول لهم سينمائيًا، حيث جاء التعاقد مع روبي بعد إعتذار أمينه خليل عن الفيلم، ويعتبر شخصية المكسيكي التي يقدمها فهمي سبق وقدمها من قبل في فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

فيلم "المكسيكي" بطولة أحمد فهمي وروبي وحاتم صلاح وأوس أوس ولبلبة وأحمد فهيم ومصطفى بسيط، وتأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج حسام سليمان.

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